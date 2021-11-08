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Опубликован ТОП-3 производителей продуктов питания на украинском рынке

Киев • УНН

 • 25505 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В 2020 году Украина произвела и поставила на экспорт немало продуктов питания, передаетУНН со ссылкой на инфографический справочник “Агробизнес Украины”.

Опубликован ТОП-3 производителей продуктов питания на украинском рынке

Так, наибольшим было производство подсолнечного масла — 5 913 тыс. т.

На втором месте — производство муки — 1 624 тыс. т.

Замыкают тройку лидеров производители мяса птицы с показателем в 1 405 тыс. тон.

Также, Украина произвела немало шоколада и кондитерских изделий (438 тыс. т), свинины (697 тыс. т), сыров (197 тыс. т).

Примечательно, что экспорт подсолнечного масла в прошлом году составил 5 245 тыс. т, экспорт муки — 223 тыс. т, экспорт мяса птицы - 431 тыс. т.

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Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины агрохолдинг МХП за год нарастил экспорт на 23%.

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“Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины в основном в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки. Общий экспорт курятины в I полугодии 2021 г. составил около 57% против 52% за I полугодие 2020 г. От общего объема продаж курятины”, — рассказали в МХП.

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