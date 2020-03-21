Опубліковано маршрути міського транспорту Києва для окремих категорій громадян на час епідемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Комунальне підприємство “Київпастранс” опублікувало список транспортних маршрутів, які курсуватимуть для окремих категорій громадян, пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення у Telegram.
“З 23 березня громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину! Надаємо схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів за окремо визначеними маршрутами у період дії протиепідемічних обмежень”, — вказано у повідомленні.
Автобусні маршрути:
• № 56-Д “Просп. Палладіна — ст.м. “Либідська”:
• № 114 “Вул. Милославська — зал. вокзал “Центральний”;
• № 118 “Ст.м. “Чернігівська” — ст.м. “Політехнічний інститут”;
• № 119 “Вул. Касіяна — Контрактова площа”;
• № 220 “Вул. Тростянецька — вул. Медова”;
• № 500 “Вул. Північна — зал. вокзал “Центральний”.
Тролейбусні маршрути:
• № 7 “Вул. Чорнобильська — ст.м. “Площа Льва Толстого”;
• № 16 “Вул. Туполєва — Майдан Незалежності”;
• № 30 “Вул. Милославська — вул. Кадетський гай”;
• № 91-Н “Вул. Милославська — зал. вокзал “Центральний”;
• № 92-Н “Просп. Свободи — аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
• № 1 “Михайлівська Борщагівка — станція “Старовокзальна”;
• № 12 “Пуща-Водиця — Контрактова площа”;
• № 14 “Просп. Відрадний — Контрактова площа”;
• № 16 “Ст.м. “Героїв Дніпра — Контрактова площа”;
• № 22 “Бульв. Перова — завод ЗБК”;
• № 28-Д “Просп. Ватутіна — ст.м. “Позняки”.