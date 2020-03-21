Опубликовано маршруты городского транспорта Киева для отдельных категорий граждан на время эпидемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Коммунальное предприятие “Киевпастранс” опубликовало список транспортных маршрутов, которые будут курсировать для отдельных категорий граждан, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение в Telegram.
“С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина! Предоставляем схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров в отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений”, — указано в сообщении.
Автобусные маршруты:
• № 56-Д “Просп. Палладина — ст.м. “Лыбидская”:
• № 114 “Ул. Милославская — зал. вокзал “Центральный”;
• № 118 “ст.м. “Черниговская” — ст.м. “Политехнический институт”
• № 119 “Ул. Касияна — Контрактовая площадь”;
• № 220 “Ул. Тростянецкая — ул. Медовая”;
• № 500 “Ул. Северная — зал. вокзал “Центральный”.
Троллейбусные маршруты:
• № 7 “Ул. Чернобыльская — ст.м. “Площадь Льва Толстого”;
• № 16 “ул. Туполева — Майдан Независимости”;
• № 30 “ул. Милославская — ул. Кадетский гай”;
• № 91-Н “Ул. Милославская — зал. вокзал “Центральный”;
• № 92-Н “Просп. Свободы — аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
• № 1 “Михайловская Борщаговка — станция “Старовокзальная”;
• № 12 “Пуща-Водица — Контрактовая площадь”;
• № 14 “Просп. Отрадный — Контрактовая площадь”;
• № 16 “ст.м. “Героев Днепра — Контрактовая площадь”;
• № 22 “ул. Перова — завод ЖБК”;
• № 28-Д “Просп. Ватутина — ст.м. “Позняки”.