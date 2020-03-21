Опубликовано маршруты городского транспорта Киева для отдельных категорий граждан на время эпидемии COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101948 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105023 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107019 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105875 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114718 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101175 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105548 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106711 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130467 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Опубликовано маршруты городского транспорта Киева для отдельных категорий граждан на время эпидемии COVID-19

Опубликовано маршруты городского транспорта Киева для отдельных категорий граждан на время эпидемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25628 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Коммунальное предприятие “Киевпастранс” опубликовало список транспортных маршрутов, которые будут курсировать для отдельных категорий граждан, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение в Telegram.

“С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина! Предоставляем схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров в отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений”, — указано в сообщении.

Автобусные маршруты:
• № 56-Д “Просп. Палладина — ст.м. “Лыбидская”:
• № 114 “Ул. Милославская — зал. вокзал “Центральный”;
• № 118 “ст.м. “Черниговская” — ст.м. “Политехнический институт”
• № 119 “Ул. Касияна — Контрактовая площадь”;
• № 220 “Ул. Тростянецкая — ул. Медовая”;
• № 500 “Ул. Северная — зал. вокзал “Центральный”.

Троллейбусные маршруты:
• № 7 “Ул. Чернобыльская — ст.м. “Площадь Льва Толстого”;
• № 16 “ул. Туполева — Майдан Независимости”;
• № 30 “ул. Милославская — ул. Кадетский гай”;
• № 91-Н “Ул. Милославская — зал. вокзал “Центральный”;
• № 92-Н “Просп. Свободы — аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:
• № 1 “Михайловская Борщаговка — станция “Старовокзальная”;
• № 12 “Пуща-Водица — Контрактовая площадь”;
• № 14 “Просп. Отрадный — Контрактовая площадь”;
• № 16 “ст.м. “Героев Днепра — Контрактовая площадь”;
• № 22 “ул. Перова — завод ЖБК”;
• № 28-Д “Просп. Ватутина — ст.м. “Позняки”.

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