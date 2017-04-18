Опубліковані результати розслідування смерті Прінса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція опублікувала документи щодо розслідування обставин смерті американського співака Прінса, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
Згідно з оприлюдненими матеріалами, музикант був на прийомі у лікаря за кілька днів до смерті. При цьому лікар виписав виконавцю оксикодон — напівсинтетичний опіоїд, застосовуваний в якості знеболюючого, — на ім’я його друга Кірка Джонсона. Це нібито було зроблено “для захисту особистого життя Прінса”.
Як відзначається, слідству так і не вдалося встановити, де музикант дістав опіоїдний анальгетик фентаніл, передозування яких стала причиною смерті. Оборот цього препарату в США перебуває під федеральним контролем.
Також повідомляється, що у будинку Прінса виявлено безліч різних ліків, в тому числі опіоїдів, виписаних на ім’я Джонсона. За версією поліції, співак страждав від наркотичної залежності.
Нагадаємо, 21 квітня 2016 року помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон.
Також як повідомляв УНН, в Інтернеті запрацював віртуальний музей співака Прінса Prince Online Museum. У ньому зібрані матеріали всіх офіційних сайтів артиста.