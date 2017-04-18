Опубликованы результаты расследования смерти Принса

Согласно обнародованным материалами, музыкант был на приеме у врача за несколько дней до смерти. При этом врач выписал ему оксикодон - полусинтетический опиоид, применяемый в качестве обезболивающего - на имя его друга Кирка Джонсона. Это якобы было сделано "для защиты личной жизни Принса".

Как отмечается, следствию так и не удалось установить, где музыкант получил опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которых стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

Также сообщается, что в доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.

Напомним, 21 апреля 2016 года умер американский певец Принс Роджерс Нельсон.

Также как сообщал УНН, в Интернете заработал виртуальный музей певца Принса Prince Online Museum. В нем собраны материалы всех официальных сайтов артиста.