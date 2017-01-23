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Опубліковані Н.Савченко списки заручників не допомагають СБУ у пошуках - Ю.Тандіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Опубліковані народним депутатом Надією Савченко оновлені списки зниклих безвісти і полонених жодним чином не допомагають співробітникам Служби безпеки України прискорити процес пошуку цих осіб. Про це у прямому ефірі “112 Україна” сказав радник глави СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.

“Опублікування списків не дає нам можливості прискорити процес звільнення або пошуку зниклих безвісті”, — наголосив Ю.Тандіт.

Також він зазначив, що ті списки, які опублікувала Н.Савченко не допомагають, а навпаки викликають питання.

“Публікація списків (Н.Савченко — ред.) несе певний деструктив”, — додав Ю.Тандіт.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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