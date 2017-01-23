Опубліковані Н.Савченко списки заручників не допомагають СБУ у пошуках - Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Опубліковані народним депутатом Надією Савченко оновлені списки зниклих безвісти і полонених жодним чином не допомагають співробітникам Служби безпеки України прискорити процес пошуку цих осіб. Про це у прямому ефірі “112 Україна” сказав радник глави СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“Опублікування списків не дає нам можливості прискорити процес звільнення або пошуку зниклих безвісті”, — наголосив Ю.Тандіт.
Також він зазначив, що ті списки, які опублікувала Н.Савченко не допомагають, а навпаки викликають питання.
“Публікація списків (Н.Савченко — ред.) несе певний деструктив”, — додав Ю.Тандіт.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.