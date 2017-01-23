Опубликованные Н.Савченко списки заложников не помогают СБУ в поисках - Ю.Тандит

"Опубликование списков не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска пропавших без вести", - подчеркнул Ю.Тандит.

Также он отметил, что те списки, опубликованные Н.Савченко не помогают, а наоборот вызывают вопросы.

"Публикация списков (Н.Савченко - ред.) несет определенный деструктив", - добавил Ю.Тандит.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях .