Опубликованные Н.Савченко списки заложников не помогают СБУ в поисках - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко обновленные списки пропавших без вести и пленных никоим образом не помогают сотрудникам Службы безопасности Украины ускорить процесс поиска этих лиц. Об этом в прямом эфире "112 Украина" сказал советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Опубликование списков не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска пропавших без вести", - подчеркнул Ю.Тандит.
Также он отметил, что те списки, опубликованные Н.Савченко не помогают, а наоборот вызывают вопросы.
"Публикация списков (Н.Савченко - ред.) несет определенный деструктив", - добавил Ю.Тандит.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях .