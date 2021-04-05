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Оприлюднено відео випробувань новітнього корабля "Сімферополь"

Оприлюднено відео випробувань новітнього корабля "Сімферополь"

Київ • УНН

 • 18646 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Новітній український розвідувальний корабель “Сімферополь” успішно проходить державні випробування у відкритому морі. Неймовірне відео одного з епізодів цих випробувань опублікував портал Defense Express, передає УНН.

Деталі

У епізоді, що потрапив на камеру, корабель відпрацьовував маневр ухилення від вогню противника з відстрілом пасивних перешкод в оптичному, інфрачервоному та радіолокаційному діапазоні.

Так, “Сімферополь” був спущений на воду у 2019 році, а у 2020 році вже почав проходити попередні та заводські тестування, після який почався цикл державних випробувань.

Основним завданням корабля є збір розвідувальної інформації щодо противника завдяки новітній станції радіотехнічної розвідки “Мельхіор” від “Квант-Радіолокація”.

Вона у пасивному режимі аналізує випромінювання від інших кораблів, літаків та об’єктів, які знаходяться на суходолі, ідентифікує та визначає їх координати. Дальність роботи “Мельхіору” сягає до 450 км, а кількість одночасно відстежуваних цілей — двох сотень.

Що було раніше

Минулого місяця в акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-Морських Сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.

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