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Обнародовано видео испытаний новейшего корабля "Симферополь"

Обнародовано видео испытаний новейшего корабля "Симферополь"

Киев  •  УНН

 • 18644 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Новейший украинский разведывательный корабль “Симферополь” успешно проходит государственные испытания в открытом море. Невероятное видео одного из эпизодов этих испытаний опубликовал портал Defense Express, передает УНН.

Детали

В эпизоде, попавшем на камеру, корабль отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

Так, “Симферополь” был спущен на воду в 2019 году, а в 2020 году уже начал проходить предварительные и заводские тестирования, после которых начался цикл государственных испытаний.

Основной задачей корабля является сбор разведывательной информации о противнике благодаря новой станции радиотехнической разведки “Мельхиор” от “Квант-Радиолокация”.

Она в пассивном режиме анализирует излучение от других кораблей, самолетов и объектов, находящихся на суше, идентифицирует и определяет их координаты. Дальность работы “Мельхиора” достигает 450 км, а количество одновременно отслеживаемых целей — двух сотен.

Что было раньше

В прошлом месяце в акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

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