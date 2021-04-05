Обнародовано видео испытаний новейшего корабля "Симферополь"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Новейший украинский разведывательный корабль “Симферополь” успешно проходит государственные испытания в открытом море. Невероятное видео одного из эпизодов этих испытаний опубликовал портал Defense Express, передает УНН.
Детали
В эпизоде, попавшем на камеру, корабль отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
Так, “Симферополь” был спущен на воду в 2019 году, а в 2020 году уже начал проходить предварительные и заводские тестирования, после которых начался цикл государственных испытаний.
Основной задачей корабля является сбор разведывательной информации о противнике благодаря новой станции радиотехнической разведки “Мельхиор” от “Квант-Радиолокация”.
Она в пассивном режиме анализирует излучение от других кораблей, самолетов и объектов, находящихся на суше, идентифицирует и определяет их координаты. Дальность работы “Мельхиора” достигает 450 км, а количество одновременно отслеживаемых целей — двух сотен.
Что было раньше
В прошлом месяце в акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX.
Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.