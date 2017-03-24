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Оприлюднено відео з повітря наслідків вибуху в Балаклії

Оприлюднено відео з повітря наслідків вибуху в Балаклії

Київ • УНН

 • 11370 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Балаклії й надалі продовжують ліквідовувати наслідки вибухів на території військового складу Міністерства оборони, наразі зупинили 16 пожеж. Відео наслідків надзвичайної ситуації опубліковано на Youtube-каналі "Національний Корпус", повідомляє УНН.

Сьогодні на місце надзвичайної події поблизу Балаклії прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України, які розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

До локалізації ситуації задіяно близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання в тісний координації з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуації та співробітниками правоохоронних органів.

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Як раніше зазначав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука склад із боєприпасами у Балаклії Харківської області може горіти більше чотирьох днів.

Як повідомляв УНН, наразі, рятувальники ліквідували близько 16 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56, 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Автор відео Владислав Довбищук

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