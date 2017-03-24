Обнародовано видео с воздуха последствий взрыва в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Балаклее и дальше продолжают ликвидировать последствия взрывов на территории военного склада Министерства обороны, пока остановили 16 пожаров. Видео последствий чрезвычайной ситуации опубликовано на Youtube-канале "Национальный Корпус", сообщает УНН.
Сегодня на место ЧП вблизи Балаклее прибыли инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины, которые начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.
Для локализации ситуации задействовано около 1 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.
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Как ранее отмечал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука склад с боеприпасами в Балаклее Харьковской области может гореть более четырех дней.
Как сообщал УНН, пока спасатели ликвидировали около 16 пожаров, возникших в результате попадания взрывоопасных предметов.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Автор видео Владислав Довбищук