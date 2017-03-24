Обнародовано видео с воздуха последствий взрыва в Балаклее

Сегодня на место ЧП вблизи Балаклее прибыли инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины, которые начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

Для локализации ситуации задействовано около 1 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Балаклее работает девять пиротехнических расчетов ГСЧС

Как ранее отмечал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука склад с боеприпасами в Балаклее Харьковской области может гореть более четырех дней.

Как сообщал УНН, пока спасатели ликвидировали около 16 пожаров, возникших в результате попадания взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Автор видео Владислав Довбищук