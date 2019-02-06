Оприлюднено структуру витрат українців

За даними служби, у третьому кварталі 2018 року українці витрачали в середньому 44,5% своїх доходів на купівлю продуктів харчування і безалкогольних напоїв. Розраховано, що домогосподарства в середньому - 2,11 людини.

На продукти одне домогосподарство витрачало 3332,29 грн на місяць. Найбільшу частку (23%) в структурі витрат займали м'ясо і м'ясопродукти.

15,8% витрат припадає на хліб і хлібопродукти (552,71 грн на місяць), 12,8% - на молоко, сир і яйця (444,45 грн).

На овочі, включаючи картоплю, громадяни витрачають 8% (279,45 грн), на фрукти - 6,1% (213,08 грн).

На оплату комунальних послуг українці в середньому витрачали 8% або 601,94 грн на місяць.

На алкоголь припадає 1,3% (86,15 грн), на тютюнові вироби - 2,3% (174,19 грн).

Частка витрати на одяг і взуття становить 6,3% (475,09 грн), медицину - 4,2% (311,59 грн), транспорт - 4,6% (343,29 грн), відпочинок та культуру - 2,6% (192,26 грн), освіту - 1,3% (98,70 грн), ресторани та готелі - 3,8% (286,19 грн).

В цілому споживчі грошові витрати домогосподарств становлять 89,5% (6697,39 грн на місяць).

До неспоживчих грошових витрат (788,65 грн на місяць) належать витрати на особисте підсобне господарство - 139,66 грн, допомогу родичам, іншим особам - 242,2 грн, придбання нерухомості - 32 грн, капітальний ремонт, будівництво житла та інших будівель - 40,83 грн, придбання акцій, сертифікатів, валюти, вклади в банки - 314,41 грн, аліменти - 7,93 грн, податки, збори, внески 1,06 грн, інші витрати - 10,56 грн.

Раніше УНН повідомляв, що у середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9 400,85 грн грошових доходів на місяць.