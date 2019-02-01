Оприлюднено порядок денний засідання Виконкому УЄФА

Засідання триватиме з 13:30 до 17:30, за місцевим часом, уточнили в ФФУ.

Основними пунктами порядку денного Виконкому УЄФА є:

Затвердження регламентів: Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020; Ліги Європи УЄФА-2019/2020; юнацької ліги УЄФА-2019/2020; Суперкубку УЄФА-2019; Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020 серед жінок; Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020 з футзалу.

Затвердження формату фінального турніру чемпіонату Європи-2019/2021 (U-21).

Меморандум про взаєморозуміння між УЄФА та Асоціацією європейських клубів.

Стратегія УЄФА на 2019–2024 роки.

Стратегія розвитку жіночого футболу.

Хід підготовки до Євро-2020.

"Наступне засідання Виконкому УЄФА відбудеться 29 травня в Баку (Азербайджан)", - розповіли у Федерації.

Нагадаємо, як писав УНН, на цьогорічні вибори до Виконкому УЄФА Україна висунула кандидатуру чинного президента ФФУ Андрія Павелка. Терміни подачі документів на вибори спливли 7 грудня минулого року.

Чинний віце-президент УЄФА Григорій Суркіс втратив право балотуватися на вибори Виконкому організації 17 жовтня 2018 року, оскільки він не є чинним представником ФФУ. Також, ніхто з членів Виконкому української Федерації футболу, починаючи з березня 2018 року, так і не запропонував його кандидатуру як потенційного представника від України.

Про завершення кар’єри Суркіса в УЄФА вже було заявлено в українських ЗМІ, оскільки регламент організації передбачає чітку процедуру висунення кандидатів на вибори до Виконкому, і щодо Суркіса вона не була виконана.