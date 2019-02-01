Оприлюднено порядок денний засідання Виконкому УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Найближче засідання Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбудеться 6 лютого у Римі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Засідання триватиме з 13:30 до 17:30, за місцевим часом, уточнили в ФФУ.
Основними пунктами порядку денного Виконкому УЄФА є:
"Наступне засідання Виконкому УЄФА відбудеться 29 травня в Баку (Азербайджан)", - розповіли у Федерації.
Нагадаємо, як писав УНН, на цьогорічні вибори до Виконкому УЄФА Україна висунула кандидатуру чинного президента ФФУ Андрія Павелка. Терміни подачі документів на вибори спливли 7 грудня минулого року.
Чинний віце-президент УЄФА Григорій Суркіс втратив право балотуватися на вибори Виконкому організації 17 жовтня 2018 року, оскільки він не є чинним представником ФФУ. Також, ніхто з членів Виконкому української Федерації футболу, починаючи з березня 2018 року, так і не запропонував його кандидатуру як потенційного представника від України.
Про завершення кар’єри Суркіса в УЄФА вже було заявлено в українських ЗМІ, оскільки регламент організації передбачає чітку процедуру висунення кандидатів на вибори до Виконкому, і щодо Суркіса вона не була виконана.