Обнародована повестка дня заседания Исполкома УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Ближайшее заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 6 февраля в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Заседание пройдет с 13:30 до 17:30, по местному времени, уточнили в ФФУ.
Основными пунктами повестки дня Исполкома УЕФА являются:
"Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится 29 мая в Баку (Азербайджан)", - рассказали в Федерации.
Напомним, как писал УНН, на выборы в Исполком УЕФА в этом году Украина выдвинула кандидатуру действующего президента ФФУ Андрея Павелко. Сроки подачи документов на выборы истекли 7 декабря прошлого года.
Действующий вице-президент УЕФА Григорий Суркис потерял право баллотироваться на выборы исполкома организации 17 октября 2018 года, поскольку он не является действующим представителем ФФУ. Также, никто из членов Исполкома украинской Федерации футбола, начиная с марта 2018 года, так и не предложил его кандидатуру как потенциального представителя от Украины.
О завершении карьеры Суркиса в УЕФА уже было заявлено в украинских СМИ, поскольку регламент организации предусматривает четкую процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Исполком, и в отношении Суркиса она не была выполнена.