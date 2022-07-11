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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Опозиція Шрі-Ланки збирається, щоб сформувати новий уряд серед заворушень

Опозиція Шрі-Ланки збирається, щоб сформувати новий уряд серед заворушень

Київ • УНН

 • 87055 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Опозиційні партії Шрі-Ланки зустрілися в неділю, щоб узгодити новий уряд через день після того, як президент і прем’єр-міністр країни запропонували піти у відставку після того, як протестувальники штурмували будинки лідерів у гніві через економічну кризу. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

Протестувальники залишилися в резиденції президента Готабаї Раджапакси, його офісі на березі моря та в будинку прем'єр-міністра, заявивши, що вони залишаться доти, доки офіційно не буде офіційно заявлено про відставку. Та все ж мітингувальники добилися свого.

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Ранджит Маддума Бандара, високопосадовець головної опозиційної Об'єднаної народної сили, сказав, що були проведені окремі дискусії з іншими партіями та законодавцями, які вийшли з правлячої коаліції Раджапакси, і заплановано додаткові зустрічі. Незрозуміло, коли може бути досягнуто угоди.

Коли і президент, і прем’єр-міністр підуть у відставку, спікер Махінда Япа Абейвардена займе обов’язки тимчасового президента, згідно з конституцією.

Додамо

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наступного тижня піде у відставку. Таке рішення прийнято на тлі масових протестів.

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