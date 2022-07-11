Оппозиция Шри-Ланки собирается сформировать новое правительство среди беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Оппозиционные партии Шри-Ланки встретились в воскресенье, чтобы согласовать новое правительство через день после того, как президент и премьер-министр страны предложили уйти в отставку после того, как протестующие штурмовали дома лидеров в гневе экономический кризис. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
Детали
Протестующие остались в резиденции президента Готабаи Раджапаксы, его офисе на берегу моря и в доме премьер-министра, заявив, что они останутся, пока официально не будет официально заявлено об отставке. И все же митингующие добились своего.
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Ранджит Маддума Бандара, чиновник главной оппозиционной Объединенной народной силы, сказал, что были проведены отдельные дискуссии с другими партиями и законодателями, вышедшими из правящей коалиции Раджапаксы, и запланированы дополнительные встречи. Непонятно, когда может быть достигнуто соглашение.
Когда и президент, и премьер-министр уйдут в отставку, спикер Махинда Япа Абейвардена займет обязанности временного президента, согласно конституции.
Добавим
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на следующей неделе уйдет в отставку. Такое решение было принято на фоне массовых протестов.