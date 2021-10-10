ОПОРА: Терехов напередодні виборів у Харкові зловживає адмінресурсом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Передвиборча кампанія в.о. мера Харкова Ігоря Терехова містить ознаки використання адміністративного ресурсу. Про це заявили представники громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.
Так, штаб Терехова заручився підтримкою освітян.
Зокрема, у Харкові працівники закладів освіти використовують платформи спільного доступу для поширення інформації про заходи за участю Терехова.
Нагадується, що першовересневі святкування в закладах освіти супроводжувалися привітаннями від імені Терехова та організацією безкоштовного відвідування школярами комунального зоопарку.
Самі запрошення до зоопарку роздавалися під час зустрічей Терехова із виборцями.
“Цьогорічна виборча кампанія характеризується ознаками використання адміністративного ресурсу й незначною кількістю зовнішньої агітації на її початку. Водночас, на цьому тижні почала активніше з’являтися зовнішня реклама, білборди, сітілайти, куби та намети. Також варто зауважити, що використання адміністративного ресурсу є неприпустим, оскільки це створює неконкурентні переваги для одного кандидата”, — прокоментувала координатор Громадянської мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко.
До слова
Критики Терехова стверджують, що він піариться за рахунок бюджету напередодні виборів нового мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.