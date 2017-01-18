“Опоблок”: ідеї виключення опозиційних депутатів із комітетів ВР - крок по згортанню демократії

Як зазначено у заяві політичної сили, “в Україні триває кампанія по тиску на опозицію та згортанню демократії. Влада бреше на міжнародних зустрічах про демократію і реформи, на ділі роблячи зворотнє. Депутати від „Народного фронту“ пропонують рішення, що застосовуються тільки в диктаторських і авторитарних країнах, де немає ні натяку на демократію”.

“Ми розцінюємо це як спробу політиків, які втратили довіру громадян, узурпувати владу. Це дискредитація парламентської демократії і руйнування парламентаризму в Україні”, — йдеться у заяві.

У документі також зазначено, що “Опозиційний блок” — найбільша опозиційна політсила в країні, яка набрала в 2014 році 1 500 000 голосів українців. Зараз підтримка “Опозиційного блоку” ще більша, в той час як підтримка корупційного “Народного фронту”, що розвалив країну, знаходиться на рівні статпохибки.

“Такі дії від "коаліції війни" не нові, оскільки демократії для них не існує: опозиція в цій Верховній Раді уражена в правах з 2014 року. Західні партнери України в ЄС і США закривали на це очі, слідуючи подвійним стандартам, тому „коаліція війни“ заходить все далі в політичних репресіях і наступі на демократичні цінності”, — зазначили у політсилі.

Крім того, у заяві наголошується, що “Опозиційний блок” не визнає рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу.

“Опозиційний блок” звертається до міжнародних партнерів України дати оцінку подібним діям. Ми вимагаємо припинити порушення прав опозиції“, — резюмували в “Опоблоці”.