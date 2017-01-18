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"Оппоблок": идеи исключения оппозиционных депутатов из комитетов ВР - шаг по сворачиванию демократии

"Оппоблок": идеи исключения оппозиционных депутатов из комитетов ВР - шаг по сворачиванию демократии

Киев • УНН

 • 7280 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Идеи об исключении оппозиционных депутатов из парламентских комитетов - очередной шаг по сворачиванию демократии и усилению противостояния в стране. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционного блока", передает УНН.

Как говорится в заявлении политической силы, "в Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и свертыванию демократии. Власть врет на международных встречах о демократии и реформах, на деле делая обратное. Депутаты от "Народного фронта" предлагают решения, применяемые только в диктаторских и авторитарных странах, где нет ни намека на демократию".

"Мы расцениваем это как попытку политиков, которые потеряли доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что "Оппозиционный блок" - крупнейшая оппозиционная политсила в стране, набравшая в 2014 году 1,5 млн голосов украинцев. Сейчас поддержка "Оппозиционного блока" еще больше, в то время как поддержка коррупционного "Народного фронта", который развалил страну, находится на уровне статпогрешности.

"Такие действия от "коалиции войны" не новые, поскольку демократии для них не существует: оппозиция в этой Верховной Раде урезана в правах с 2014 года. Западные партнеры Украины в ЕС и США закрывали на это глаза, следуя двойным стандартам, поэтому "коалиция войны" заходит все дальше в политических репрессиях и наступлении на демократические ценности", - отметили в политсиле.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "Оппозиционный блок" не признает решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава.

"Оппозиционный блок" обращается к международным партнерам Украины дать оценку подобным действиям. Мы требуем прекратить нарушение прав оппозиции", - резюмировали в "Оппоблоке".

Украинские Национальные Новости

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