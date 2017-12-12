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Оплатити без гаманця: сервіс безконтактних платежів вже на АЗС

Оплатити без гаманця: сервіс безконтактних платежів вже на АЗС

Київ • УНН

 • 31437 перегляди

Популярність безконтактних платежів з кожним роком тільки зростає. Якщо раніше покупки в інтернеті здавалися вершиною мобільності і самостійності споживача, то сьогодні, завдяки окремим сервісів безконтактної оплати, клієнт може не тільки купити послугу або товар без сторонньої допомоги, але і самостійно ними скористатися. Про те, як сервіс безконтактних платежів все активніше проникає в сферу автотранспорту, в коментарях УНН розповіли експерти.

За мобільними платежами майбутнє, вважає експерт ІТ-ринку Тетяна Попова. За її словами, вони будуть затребувані все більше, і особливо — в сфері громадського транспорту.

“Це прекрасна тема, за мобільними платежами майбутнє. І всі ці речі: вбудовані „гаманці“, кьюар-коди і чіпи — за цим майбутнє. Якби в цьому не було перспективи, то „Андроїд пейд“ не прийшов би в Україну”, — зазначила експерт.

Безконтактні платежі дуже затребувані, в тому числі і в громадському транспорті.

“Скрізь, де дрібні розрахунки, це буде дуже затребуване”, — вважає вона.

Сьогодні послугу безконтактного розрахунку активно надає одна з найбільших мереж АЗС в Україні — компанія WOG. Трейдер інтегрував сервіс WOG PAY в свій мобільний додаток WOG PRIDE, який дозволяє водієві заправляти своє авто без допомоги касира.

Нова для паливного ринку послуга досить швидко стала популярною серед клієнтів мережі. У компанії стверджують, що до безконтактного розрахунку за паливо вже сьогодні щодня вдаються більше тисячі їх клієнтів. У WOG визнають, що для популяризації сервісу їм довелося вдатися до маркетингових ходів — запропонувати акції і знижки, однак, підкреслюють, що скориставшись WOG PAY один раз, водій продовжує ним користуватися і далі.

“Спочатку для клієнта це незвично і ново, вимагає однієї або декількох додаткових дій — наприклад, прив’язати платіжну карту до додатка WOG PRIDE. Але, зробивши ці дії, клієнт WOG може швидко, зручно і не виходячи з авто, заправити його — приїжджаєш на АЗК, натискаєш кілька кнопок на телефоні і заправка почалася. Це насправді зручно, особливо якщо поспішаєш”, — розповіла директор з маркетингу WOG Ольга Капустіна.

Вона додала, що мережа WOG стала першовідкривачем у сфері впровадження сервісу безконтактного розрахунку, і цей сервіс виявився не просто успішним, він задав тренд для компаній-конкурентів.

“Ми опинилися на крок попереду в питаннях виявлення потреб наших клієнтів і в реалізації їх кращого рішення”, — зазначила Капустіна.

Експерт паливного ринку Геннадій Рябцев, в свою чергу, вважає, що операторам АЗС в Україні доводиться конкурувати між собою саме програмами лояльності і різними нововведеннями через досить високу конкуренцію.

“Такі речі (як безконтактна оплата — ред.) дозволяють залучати більше споживачів на заправку. Це стає для компанії, що надає послугу, своєрідною фішкою”, — сказав він, зазначивши, що не всі тенденції європейських ринків успішно реалізовуються в нашій країні.

“Прикладом є автоматичні заправні станції, які поширені в багатьох країнах світу. У нас їх можна перелічити на пальцях рук”, — уточнив він.

Рябцев додав, що в силу багатьох об’єктивних чинників, послуга безконтактних платежів, на АЗС в тому числі, поки буде популярна тільки в великих містах. На периферії — клієнт, швидше за все, ще якийсь час буде надавати перевагу традиційній оплаті.

Одним з тих клієнтів АЗС, хто вже проміняв звичних касирів на мобільний телефон виявився гонщик Олексій Мочанов. Протестувавши безконтактну заправку він зазначив, що цей сервіс найкраще вирішує таку актуальну для АЗС проблему, як великі черги (при тому не за паливом, а за кавою або хот-догами).

“Реально на великій мережевий заправці де-небудь в Хоролі, Полтаві, біля Песочина, перед Житомиром, в Жашкові або Умані, під Львовом або в центрі Києва на Севастопольській площі — завжди низка людей, які використовують WOG не як заправку, а як кафе. І мають на це повне право, але права водіїв, які залишають на WOG в рази більше грошей — ущемлені. Були. Зараз ситуація налагоджується. З’явився WOGPAY. Мобільний додаток, що дозволяє заправити бак, не виходячи з машини і використовувати для розрахунку мобільний телефон. Зручно. Просто. Економить і час, і нерви. І грошей економить — береш участь в програмах лояльності. Дрібниця, а приємно”, — написав він у Facebook.

В цілому, послуга безконтактної оплати, як прогнозують експерти, в найближчому майбутньому дозволить якісно оптимізувати роботу багатьох сфер бізнесу.

До таких систем вже сьогодні вдаються кінотеатри, квитки яких клієнт пред’являє у вигляді кьюр-коду. Активні в цьому напрямку і перевізники пасажирів, які продають квитки онлайн.

Як швидко і глибоко інтегруватися в світ електронних грошей, кожен споживач вирішує сам, однак, світові тенденції говорять про те, що процес цей неминучий.

Нагадаємо, в листопаді, компанія Google, запустила в Україні сервіс безконтактної оплати Android Pay. Додаток вже доступний для завантаження з Google Play.

Додамо, що платформу цифрових гаманців Android Pay Google запустив ще в 2015 році. Вона дозволяє прив’язати до додатка банківські карти і розплачуватися ними за допомогою смартфона через все POS-термінали, що підтримують безконтактну оплату.

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