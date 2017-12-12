Оплатить без кошелька: сервис бесконтактных платежей уже на АЗС

За мобильными платежами будущее, считает эксперт ІТ-рынка Татьяна Попова. По ее словам, они будут востребованы все больше, и особенно — в сфере общественного транспорта.

“Это прекрасная тема, за мобильными платежами будущее. И все эти вещи: встроенные „кошельки“, кьюар-коды и чипы — за этим будущее. Если бы в этом не было перспективы, то „Андроид пейд“ не пришел бы в Украину”, — отметила эксперт.

Бесконтактные платежи очень востребованы, в том числе и в общественном транспорте.

“Везде, где мелкие расчеты, это будет очень востребовано”, — считает она.

Сегодня услугу бесконтактного расчета активно предоставляет одна из крупнейших сетей АЗС в Украине — компания WOG. Трейдер внедрил сервис WOG PAY в свое мобильное приложение WOG PRIDE, которое позволяет водителю заправлять свое авто без помощи кассира.

Новая для топливного рынка услуга достаточно быстро стала популярной среди клиентов сети. В компании утверждают, что к бесконтакному расчету за топливо уже сегодня ежедневно прибегают больше тысячи их клиентов. В WOG признают, что для популяризации сервиса им пришлось прибегнуть к маркетинговым ходам — предложить акции и скидки, однако, подчеркивают, что воспользовавшись WOG PAY один раз, водитель продолжает им пользоваться и дальше.

“Сначала для клиента это непривычно и ново, требует одного или нескольких дополнительных действий — например, привязать платежную карту к приложению WOG PRIDE. Но, совершив эти действия, клиент WOG может быстро, удобно и не выходя из авто, заправить его — приезжаешь на АЗК, нажимаешь несколько кнопок в телефоне и заправка началась. Это на самом деле удобно, особенно если торопишься”, — рассказала директор по маркетингу WOG Ольга Капустина.

Она добавила, что сеть WOG стала первооткрывателем в сфере внедрения сервиса бесконтактного расчета, и этот сервис оказался не просто успешным, он задал тренд для компаний-конкурентов.

“Мы оказались на шаг впереди в вопросах выявления потребностей наших клиентов и реализации лучшего решения”, — отметила Капустина.

Эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев, в свою очередь, считает, что операторам АЗС в Украине приходится конкурировать между собой именно программами лояльностями и различными нововведениями из-за достаточно высокой конкуренции.

“Такие вещи (как бесконтактная оплата — ред.) позволяют привлекать больше потребителей на заправку. Это становится для компании, предоставляющей услугу, своеобразной фишкой”, — сказал он, отметив, что не все тенденции европейских рынков успешно реализовываются в нашей стране.

“Примером являются автоматические заправочные станции, которые распространены во многих странах мира. У нас их можно пересчитать по пальцам рук”, — уточнил он.

Рябцев добавил, что в силу многих объективных факторов, услуга бесконтактных платежей, на АЗС в том числе, пока будет популярна только в больших городах. На периферии — клиент, скорее всего, еще какое-то время будет предпочитать платить по старинке.

Одним из тех клиентов АЗС, кто уже променял привычных кассиров на мобильный телефон оказался гонщик Алексей Мочанов. Опробывав бесконтактную заправку он отметил, что этот сервис как нельзя лучше решает такую актуальную для АЗС проблему, как большие очереди (при том не за топливом, а за кофе или хот-догами).

“Реально на большой сетевой заправке где-нибудь в Хороле, Полтаве, у Песочина, перед Житомиром, в Жашкове или Умани, под Львовом или в центре Киева на Севастопольской площади — всегда вереница людей, которые пользуют WOG не как заправку, а как кафе. И имеют на это полное право, но права водителей, оставляющих на WOG в разы больше денег — ущемлены. Были. Сейчас ситуация налаживается. Появился WOGPAY. Мобильное приложение, позволяющее заправить бак не выходя из машины и использовать для расчета мобильный телефон. Удобно. Просто. Экономит и время, и нервы. И денег экономит — участвуешь в программах лояльности. Мелочь, а приятно”, — написал он в Facebook.

В целом, услуга бесконтактной оплаты, как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем позволит качественно оптимизировать работу многих сфер бизнеса.

К таким системам уже сегодня прибегают кинотеатры, билеты которых клиент предъявляет в виде кьюр-кода. Активны в этом направлении и перевозчики пассажиров, продающие билеты онлайн.

Как быстро и глубоко интегрироваться в мир электронных денег, каждый потребитель решает сам, однако, мировые тенденции говорят о том, что процесс этот неизбежен.

Напомним, в ноябре, компания Google, запустила в Украине сервис бесконтактной оплаты Android Pay. Приложение уже доступно для загрузки из Google Play.

Добавим, что платформу цифровых кошельков Android Pay Google запустил еще в 2015 году. Она позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату.