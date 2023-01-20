Опитування: Відвідуваність чеських шкіл українськими дітьми зростає, але викладання мови недостатньо

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Згідно з опитуванням, 70% дітей віком від 3 до 5 років з України відвідують дитячі садки або групи, що приблизно вдвічі більше, ніж у червні. Майже кожен другий український біженець від 15 до 17 років відвідує середню школу. У дитячих садках, однак, існує проблема з обмеженою кількістю місць, яка існувала ще до початку російського вторгнення в Україну, недостатньою також є і кількість уроків чеської мови, як виявило опитування.

Згідно з дослідженням, через відсутність вільних місць 15-20% дошкільнят з України не відвідують дитячий садок, 3-5% учнів – початкові школи, 10% – середні школи.

"Необхідно збільшити місткість навчальних закладів, щоб охопити освітні потреби всіх дітей. Ми бачимо найбільшу проблему з дошкільнятами. Найшвидший спосіб — це фінансувати дитячі групи та знизити адміністративні бар'єри, пов'язані з їхньою роботою", — зазначила аналітик PAQ Research Мартіна Каванова.

Однак вона додала, що у довгостроковій перспективі держава має дати набагато більше фінансових стимулів містам та муніципалітетам для розширення місткості дитячих садків.

Самі батьки українських дітей незадоволені рівнем викладання чеської мови, половина з них хотіла б, щоб у школі більше викладали чеську мову, а 43 відсотки хотіли б, щоби діти більше займалися з чеськими учнями. За даними опитування, 35 відсотків українських дітей беруть участь у групових дозвіллях, що на сім процентних пунктів більше, ніж у червні.

Однак, за словами Каванової, багато батьків не можуть дозволити собі гурток.

Опитування проводилося минулого року з 9 листопада по 12 грудня у 963 домогосподарствах біженців з України, в яких проживає 1437 дітей віком від трьох до 17 років.