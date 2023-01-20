Опрос: Посещаемость чешских школ украинскими детьми растет, но преподавание языка недостаточно

Детали

Согласно опросу, 70% детей в возрасте от 3 до 5 лет из Украины посещают детские сады или группы, что примерно вдвое больше, чем в июне. Почти каждый второй украинский беженец в возрасте от 15 до 17 лет посещает среднюю школу. В детских садах, однако, существует проблема с ограниченным количеством мест, которая существовала еще до начала российского вторжения в Украину, недостаточным также является и количество уроков чешского языка, как выявил опрос.

Согласно исследованию, из-за отсутствия свободных мест 15-20% дошкольников из Украины не посещают детский сад, 3-5% учеников – начальные школы, 10% – средние школы.

"Необходимо увеличить вместимость учебных заведений, чтобы охватить образовательные потребности всех детей. Мы видим самую большую проблему с дошкольниками. Самый быстрый способ — это финансировать детские группы и снизить административные барьеры, связанные с их работой", — отметила аналитик PAQ Research Мартина Каванова.

Однако она добавила, что в долгосрочной перспективе государство должно дать гораздо больше финансовых стимулов городам и муниципалитетам для расширения вместимости детских садов.

Сами родители украинских детей недовольны уровнем преподавания чешского языка, половина из них хотела бы, чтобы в школе больше преподавали чешский язык, а 43 процента хотели бы, чтобы дети больше занимались с чешскими учениками. По данным опроса, 35 процентов украинских детей участвуют в групповых досугах, что на семь процентных пунктов больше, чем в июне.

Однако, по словам Кавановой, многие родители не могут позволить себе кружок.

Опрос проводился в прошлом году с 9 ноября по 12 декабря в 963 домохозяйствах беженцев из Украины, в которых проживает 1437 детей в возрасте от трех до 17 лет.