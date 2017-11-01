Опитування: що думають українці про підвищення цін на м'ясо

Багато з них в цьому році перейшли з дорогих видів "червоного" м'яса (свинина, яловичина) на більш доступне біле м'ясо курки.

У процентному співвідношенні "червоне" м'ясо подорожчало найбільше - на 34% в середньому. У грошовому еквіваленті ціни на м'ясну кошик виглядають так: яловичина - 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало - 65 грн/кг, курка 55 грн/кг.

Зростання цін люди пояснюють збігом факторів. Це і подорожчання електроенергії, і підвищення зарплат/пенсій, і зростання інфляції.

Експерти в свою чергу додають, що зростання цін спровоковане масштабними спалахами африканської чуми свиней, подорожчанням зерна і корму, а також девальвацією нацвалюти.

Очікується, що ціна на м'ясо під Новий рік може підскочити ще на 5%. Але оскільки пов'язано це буде з підготовкою до свят, по їх закінченню ціни можуть повернутися на колишні позиції.

Разом з тим, є і більш несприятливий прогноз. Зараз вирішується питання, чи будуть в наступному році дотувати тваринників хоча б на рівні 2017 року. Думка народних депутатів розділилися: одні хочуть відібрати ці дотації, інші наполягають на збереженні.

Експерти тим часом попереджають, що якщо дотації віднімуть або обмежать, зростання цін стримати буде неможливим. Негативним ефектом до зростання цін може додатися і скорочення робочих місць, оскільки виробники не зможуть утримати рентабельність своїх виробництв без держпідтримки.

Нагадаємо, державна підтримка тваринників зараз відбувається у вигляді бюджетних дотацій. Це рекомендований МВФ механізм, який прийшов на зміну спецрежиму оподаткування ПДВ, що діє з 1998 року. Принцип бюджетних дотацій полягає в тому, що виробникові повертається 60-70% від сплаченого ним податку. Іншими словами, хто більше заплатив податків в бюджет, той найбільше отримав дотацій. В цьому році найбільшими одержувачами дотацій стали агрохолдинги МХМ Юрія Косюка і Авангард Олега Бахматюка.