Опрос: что думают украинцы о повышении цен на мясо

Многие из них в этом году перешли с дорогих видов “красного” мяса (свинина, говядина) на более доступное белое мясо курицы.

В процентном соотношении “красное” мясо подорожало больше всего — на 34% в среднем. В денежном эквиваленте цены на мясную корзинку выглядят так: говядина — 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало — 65 грн/кг, курица 55 грн/кг.

Рост цен люди объясняют стечением факторов. Это и подорожание электроэнергии, и повышение зарплат/пенсий, и рост инфляции.

Эксперты в свою очередь добавляют, что рост цен спровоцирован масштабными вспышками африканской чумы свиней, подорожанием зерна и корма, а также девальвацией нацвалюты.

Ожидается, что цена на мясо под Новый год может подскочить еще на 5%. Но поскольку связано это будет с подготовкой к праздникам, по их окончанию цены могут вернуться на прежние позиции.

Вместе с тем, есть и более неблагоприятный прогноз. Сейчас решается вопрос, будут ли в следующем году дотировать животноводов хотя бы на уровне 2017 года. Мнение народных депутатов разделились: одни хотят отобрать эти дотации, другие настаивают на сохранении.

Эксперты тем временем предупреждают, что если дотации отнимут или ограничат, рост цен сдержать будет невозможно. Негативным коэффектом к росту цен может добавиться и сокращение рабочих мест, поскольку производители не смогут удержать рентабельность своих производств без господдержки.

Напомним, господдержка животноводов сейчас происходит в виде бюджетных дотаций. Это рекомендованный МВФ механизм, который пришел на смену спецрежиму налогообложения НДС, действующего с 1998 года. Принцип бюджетных дотаций заключается в том, что производителю возвращается 60-70% от уплаченного им налога. Другими словами, кто больше заплатил налогов в бюджет, тот больше всего получил дотаций. В этом году наибольшими получателями дотаций стали агрохолдинги МХМ Юрия Косюка и Авангард Олега Бахматюка.