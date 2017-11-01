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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118565 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103867 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106610 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 104385 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102241 просмотра

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Опрос: что думают украинцы о повышении цен на мясо

Опрос: что думают украинцы о повышении цен на мясо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Существенное подорожание мясной корзинки ощутили на себе все без исключения опрошенные УНН потребители.

Многие из них в этом году перешли с дорогих видов “красного” мяса (свинина, говядина) на более доступное белое мясо курицы.

В процентном соотношении “красное” мясо подорожало больше всего — на 34% в среднем. В денежном эквиваленте цены на мясную корзинку выглядят так: говядина — 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало — 65 грн/кг, курица 55 грн/кг.

Рост цен люди объясняют стечением факторов. Это и подорожание электроэнергии, и повышение зарплат/пенсий, и рост инфляции.

Эксперты в свою очередь добавляют, что рост цен спровоцирован масштабными вспышками африканской чумы свиней, подорожанием зерна и корма, а также девальвацией нацвалюты.

Ожидается, что цена на мясо под Новый год может подскочить еще на 5%. Но поскольку связано это будет с подготовкой к праздникам, по их окончанию цены могут вернуться на прежние позиции.

Вместе с тем, есть и более неблагоприятный прогноз. Сейчас решается вопрос, будут ли в следующем году дотировать животноводов хотя бы на уровне 2017 года. Мнение народных депутатов разделились: одни хотят отобрать эти дотации, другие настаивают на сохранении.

Эксперты тем временем предупреждают, что если дотации отнимут или ограничат, рост цен сдержать будет невозможно. Негативным коэффектом к росту цен может добавиться и сокращение рабочих мест, поскольку производители не смогут удержать рентабельность своих производств без господдержки.

Напомним, господдержка животноводов сейчас происходит в виде бюджетных дотаций. Это рекомендованный МВФ механизм, который пришел на смену спецрежиму налогообложения НДС, действующего с 1998 года. Принцип бюджетных дотаций заключается в том, что производителю возвращается 60-70% от уплаченного им налога. Другими словами, кто больше заплатил налогов в бюджет, тот больше всего получил дотаций. В этом году наибольшими получателями дотаций стали агрохолдинги МХМ Юрия Косюка и Авангард Олега Бахматюка.

Украинские Национальные Новости

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