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Опитування на виборчих дільницях: в ОАСК відмовили у задоволенні позову до Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва не визнав протиправним оголошення Президента України Володимира Зеленського про проведення опитування 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях. По це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом щодо визнання протиправним оголошення Президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях. З відповідним позовом до Президента України звернувся житель Івано-Франківської області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні 23 жовтня 2020 року о 8:00. У зв’язку із тим, що сторони, які були належним чином повідомлені, не прибули у судове засідання, суд продовжив розгляд справи у письмовому провадженні.

"В рішенні суду йдеться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня. 

Як повідомляв УНН, на думку юристів, проведення опитування на місцевих виборах, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський, - це грубе порушення Конституції України, його проводити не можна. 

Українські Національні Новини

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