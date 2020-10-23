Опросы на избирательных участках: в ОАСК отказали в удовлетворении иска к Зеленскому

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева не признал противоправным объявление Президента Украины Владимира Зеленского о проведении опроса 25 октября 2020 года на избирательных участках. По этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску о признании противоправным объявления Президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках. С соответствующим иском к Президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании 23 октября 2020 года в 8:00. В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

"В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из рамок заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал вопросы анонсированного им опроса на 25 октября.

Как сообщал УНН, по мнению юристов, проведение опроса на местных выборах, которое анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, - это грубое нарушение Конституции Украины, его проводить нельзя.

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