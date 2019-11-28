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Опитування: 74% респондентів підтримують зняття недоторканності з Порошенка

Опитування: 74% респондентів підтримують зняття недоторканності з Порошенка

Київ • УНН

 • 13246 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ідею зняття недоторканності з народного депутата України, п’ятого президента України Петра Порошенка підтримує 74% учасників соціологічного опитування про веденого КМІС, повідомляє УНН.

Оцінюючи заяву лідера партії “Слуга народу” Корнієнко про те, що їхня фракція підтримає зняття недоторканності з народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка, якщо такий запит надійде до Верховної Ради, 74% опитаних тією чи іншою мірою підтримали це рішення; 21% — не підтримали.

Опитування було проведене З 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Русла Рябошапка в середині листопада заявив, що протягом кількох тижнів ГПУ вирішить питання щодо підготовки підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Також Державно бюро розслідувань опублікувало перелік з 13 кримінальних проваджень в яких фігурує Порошенко.

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