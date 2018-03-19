Оператора мобільного зв'язку в Одесі викрили на співпраці з російськими спецслужбами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили в Одесі міжнародного оператора телефонного зв’язку на співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів мобільного зв’язку. Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, оперативники спецслужби задокументували, що через цей незаконний канал зв’язку бойовики “ЛНР” вільно спілкувалися між собою та російськими кураторами. Спецслужби РФ отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувались “послугами” цього оператора. Під час обшуків в офісі і технічних приміщеннях оператора, місці проживання власника співробітники СБУ виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку.
Також правоохоронці вилучили листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв’язку представникам терористичної організації “ЛНР” та співпраці з ФСБ РФ. У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.