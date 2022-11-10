Операційна стійкість, готовність до ризиків і різних сценаріїв подій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прибутковість – це важливо, а підтримка економіки України, яка щохвилини виборює право на свободу, - важливіше. За 9 місяців 2022 року, дев’ять місяців війни, Укрексімбанк - №1 на ринку за обсягами кредитування юридичних осіб, надавши фінансування стратегічним підприємствам України на більш ніж 23 млрд. грн. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період мирного 2021 року.

Укрексімбанк відповів на удари ракетами по наших містах, комерційних й інфраструктурних об’єктах так само, як і кожен українець - ще більшою операційною міцністю, ефективністю і роботою на перемогу. Жорсткий контроль над видатками, швидкі управлінські рішення з першого дня війни і запас міцності завдяки рекордному прибутку Банку у 2021 році зробили Укрексімбанк операційно сильнішим й ефективнішим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Так за 9 місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року Укрексімбанк:

  • збільшив операційний прибуток на більш, ніж 1 млрд грн до понад 3 млрд грн;
  • збільшив чистий процентний дохід на 4% до понад 3 млрд грн;
  • збільшив чистий непроцентний дохід на 51% до понад 2 млрд грн.

Витрати на ризик

Укрексімбанк формує резерви на покриття прогнозних збитків під активні операції, адже війна і її наслідки впливають на фінансовий стан низки позичальників Банку, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, Банк проводить ретельну оцінку кредитних ризиків та формує адекватні резерви для покриття можливих збитків. Необхідність формування додаткових резервів знижує нормативи капіталу банку до рівня меншого, ніж нормативні значення НБУ. Так станом на сьогодні за 2022 рік Банк сформував більше 11 млрд грн додаткових резервів, а значення Н2 і Н3 відповідно становлять 6,8% та 3,4%.

Така ситуація є повністю прогнозованою для фінансового сектору України. Ще 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного військового вторгнення, Правління НБУ ухвалило постанову №23 про не застосування до банків заходів впливу за порушення нормативів капіталу. Укрексімбанк, зі свого боку, у травні 2022 року активував План відновлення діяльності Банку, повідомивши про активацію Плану як НБУ, так і акціонера Банку – Кабінет Міністрів України.

Окрім підтримки з боку акціонера та регулятора, банк, за результатами голосування на позачергових зборах іноземних інвесторів - тримачів Єврооблігацій 2025, отримав тимчасовий дозвіл на недотримання ковенантів (умов випуску), які стосуються вимог НБУ щодо адекватності капіталу. Подібну підтримку банк також отримує з боку своїх партнерів – міжнародних фінансових організацій.

Банк безперервно працює у відповідності до Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів.

Більше новин Банку читайте за посиланням.

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