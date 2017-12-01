Операція щодо агентів НАБУ завдала збитків державі – Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 рудня. УНН. На операції НАБУ йдуть держані кошти. Одне – коли ти заважаєш викриттю корупційної схеми, що є неетичним та непрофесійним, а інше – коли ти ще й завдаєш збитків державі. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"На це йдуть державні ресурси, і одне - коли ти заважаєш певній операції із викриття корупційної схеми, а зовсім інше – коли ти, крім того, завдаєш збитків державі, адже на це витрачаються гроші з бюджету", - підкреслив він.
Як уточнив Ситник, витрати залежать від самої операції, від тих заходів які проводяться.
"Але точні цифри я зараз надати не можу, бо це розголошення державної таємниці", - підкреслив посадовець.
Також голова НАБУ додав, що антикорупційне бюро тепер не зможе довести операції до кінця, через їх зрив. Проте вони зможуть передати певні факти прокуратурі, які можуть бути піддані правовій оцінці.
"Вчора ми вже оприлюднили перші данні", - уточнив Ситник.
Нагадаємо, Ситник пообіцяв провести службове розслідування щодо законності призначення детективів на посади.