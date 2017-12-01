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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70951 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65671 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74084 просмотра

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Операция относительно агентов НАБУ нанесла ущерб государству - Сытник

Операция относительно агентов НАБУ нанесла ущерб государству - Сытник

Киев  •  УНН

 • 8368 просмотра

КИЕВ. 1 рудник. УНН. На операции НАБУ идут государственные средства. Одно - когда ты мешаешь разоблачению коррупционной схемы, что является неэтичным и непрофессиональным, а другое - когда ты еще и наносишь ущерб государству. Об этом на брифинге сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"На это идут государственные ресурсы, и одно - когда ты мешаешь определенной операции по разоблачению коррупционной схемы, а совсем другое - когда ты, кроме того, наносишь ущерб государству, ведь на это тратятся деньги из бюджета", - подчеркнул он.

Как уточнил Сытник, расходы зависят от самой операции, от тех мероприятий, что проводятся.

"Но точные цифры я сейчас предоставить не могу, потому что это разглашение государственной тайны", - подчеркнул чиновник.

Также председатель НАБУ добавил, что антикоррупционное бюро теперь не сможет довести операции до конца, из-за их срывов. Однако они смогут передать определенные факты прокуратуре, которые могут быть подвергнуты правовой оценке.

"Вчера мы уже обнародовали первые данные", - уточнил Сытник.

Напомним, Сытник пообещал провести служебное расследование относительно законности назначения детективов на должности.

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