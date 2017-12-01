Операция относительно агентов НАБУ нанесла ущерб государству - Сытник

"На это идут государственные ресурсы, и одно - когда ты мешаешь определенной операции по разоблачению коррупционной схемы, а совсем другое - когда ты, кроме того, наносишь ущерб государству, ведь на это тратятся деньги из бюджета", - подчеркнул он.

Как уточнил Сытник, расходы зависят от самой операции, от тех мероприятий, что проводятся.

"Но точные цифры я сейчас предоставить не могу, потому что это разглашение государственной тайны", - подчеркнул чиновник.

Также председатель НАБУ добавил, что антикоррупционное бюро теперь не сможет довести операции до конца, из-за их срывов. Однако они смогут передать определенные факты прокуратуре, которые могут быть подвергнуты правовой оценке.

"Вчера мы уже обнародовали первые данные", - уточнил Сытник.

Напомним, Сытник пообещал провести служебное расследование относительно законности назначения детективов на должности.