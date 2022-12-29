Операція "Дерадянізація": оригінальні та прості новорічні рецепти

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Втомилися від олів’є та оселедця під шубою? УНН пропонує 5 найкращий та дуже простих рецептів, які зроблять ваш новорічний стіл незабутнім для всіх гостей.

Курячий рулет для всієї родини

Ця страва підійде для будь-якої великої компанії, а її неповторний смак назавжди запам’ятається кожному. А приготування не займе багато вашого часу.

Інгредієнти:

Курячі стегенця - 1,2 кг
Морква - 2 шт
Часник - 1 зубчик
Желатин - 25 г
Гранат
Зелень
Спеції
Оливкова олія
Сіль

Приготування

Куряче м’ясо промити, видалити кістки та шкіру та порізати на великі шматки.

У невелику піалу додати желатин, сіль, спеції, натерти зубчик часнику та все це добре перемішати. Потім змішати з курячим м’ясом та залишити настоятися на 15 хв.

Очищену моркву нарізати тонкими смужками.

На деко покласти папір для запікання та викласти частину м’яса, посередині викласти моркву та скропити оливковою олією.

Зверху викласти другу частину курки та загорнути в рулет.

Рулет покласти у скляну форму для запікання та відправити в духовку на 1 годину при температурі 200.

Посипати все гранатом та подавати смакоту гостям.

Рибний стейк в медово-гірчичному соусі

Для шанувальників риби ця проста страва підійде ідеально.

Інгредієнти:

Стейк червоної риби - лосося або сьомги
Гірчиця - 2 ст. л.
Мед - 1 ст. л.
Часник - 3 зубчики
Лимонний сік - 1 ст. л.
Чорний мелений перець
Сіль

Приготування

Змішати мед, гірчицю та лимонний сік. Сюди додати перець та сіль, вичавити часник. У суміш помістити рибу та залишити на 30 хв.

Деко застелити фольгою та запікати 25-30 хв при температурі 180.

Рибу можна прикрасити зеленню, додати гарнір та подати до столу.

Картопля у сметані

Ідеальний гарнір, який не забере ані ваш час, ані ваші гроші.

Інгредієнти:

Картопля - 500 г
Сметана - 100 г
Твердий сир - 100 г
Вершкове масло - 10 г
Спеції й трави

Приготування

Картоплю нарізати тонкими пластинками й по колу викласти у форму, змащену маслом.

Сметану змішати зі спеціями та травами. Цією сумішшю залити картоплю.

Запікати в духовці під фольгою 25 хв при температурі 180 градусів. Дістати з духовки, прибрати фольгу, засипати тертим сиром і відправити запікати ще на 15 хв.

Гарячу картоплю можна відразу подавати до столу.

Салат із пекінською капустою та кукурудзою

Ідеальна альтернатива олів'є - легкий новорічний салатик.

Інгредієнти:

Куряче філе - 1 шт
Пекінська капуста - 700 г
Кукурудза - 300 г
Пучок зелені
Оливкова олія

Приготування

Відварити або запекти куряче філе до готовності, розібрати м’ясо на волокна. Тонко нарізати пекінську капусту, подрібнити зелень, додати кукурудзу та олію. Змішати всі інгредієнти.

На смак додати спеції та можна пригощати гостей.

Десерт “Новорічні шишки”

А для десерту прекрасним рішенням стануть солоденькі шишки, які порадують не тільки дітей, а й дорослих.

Інгредієнти:

Печиво - 150 гр
Какао-порошок - 4 ст. л.
Вершкове масло - 80 гр
Згущене молоко - 100 мл
Кукурудзяні пластівці шоколадні - 150 гр
Цукрова пудра
Кількість порцій: 4 порції

Печиво поламати у дрібну крихту. Додати какао та добре перемішати. До сухої маси додати вершкове масло та згущене молоко, перемішати до однорідності. З цього виліпити конусоподібні фігурки та прикрасити пластівцями. Зверху посипати цукровою пудрою та подати смаколики до столу.

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