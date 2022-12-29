Операция "Десоветизация": оригинальные и простые новогодние рецепты

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Устали от оливье и селедки под шубой? УНН предлагает 5 самых лучших и очень простых рецептов, которые сделают ваш новогодний стол незабываемым для всех гостей.

Куриный рулет для всей семьи

Это блюдо подойдет для любой крупной компании, а его неповторимый вкус навсегда запоминается каждому. А приготовление не займет много вашего времени.

Ингредиенты:
Куриные окорочка – 1,2 кг
Морковь – 2 шт
Чеснок – 1 зубчик
Желатин – 25 г
Гранат
Зелень
Специи
Оливковое масло
Соль

Приготовление

Куриное мясо промыть, удалить кости и кожу и порезать на большие куски.

В небольшую пиалку добавить желатин, соль, специи, натереть зубчик чеснока и все это хорошо перемешать. Затем смешать с куриным ясом и оставить настояться на 15 мин.

Очищенную морковь нарезать тонкими полосками.

На противень положить бумагу для запекания и выложить часть м яса, посередине выложить морковь и сбрызнуть оливковым маслом.

Сверху выложить вторую часть курицы и завернуть в рулет.

Рулет положить в стеклянную форму для запекания и отправить в духовку на 1 час при температуре 200.

Посыпать все гранатом и подавать вкусность гостям.

Рыбный стейк в медово-горчичном соусе

Для поклонников рыбы это простое блюдо подойдет идеально.

Ингредиенты:

Стейк красной рыбы – лосося или семги
Горчица – 2 ст. л.
Мед – 1 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Лимонный сок – 1 ст. л.
Черный молотый перец
Соль

Приготовление

Смешать мед, горчицу и лимонный сок. Сюда добавить перец и соль, выжать чеснок. В смесь поместить рыбу и оставить на 30 мин.

Противень застелить фольгой и запекать 25-30 мин при температуре 180.

Рыбу можно украсить зеленью, добавить гарнир и подать на стол.

Картофель в сметане

Идеальный гарнир, который не отнимет ни вашего времени, ни ваших денег.

Ингредиенты:

Картофель – 500 г
Сметана – 100 г
Твердый сыр – 100 г
Сливочное масло – 10 г
Специи и травы

Приготовление

Картофель нарезать тонкими пластинками и по кругу выложить в форму, смазанную маслом.

Сметану смешать со специями и травами. Этой смесью залить картофель.

Запекать в духовке под фольгой 25 мин при температуре 180 градусов. Достать из духовки, убрать фольгу, засыпать тертым сыром и отправить запекать еще на 15 мин.

Горячий картофель можно сразу подавать к столу.

Салат с пекинской капустой и кукурузой

Идеальная альтернатива оливье – легкий новогодний салатик.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт
Пекинская капуста – 700 г
Кукуруза – 300 г
Пучок зелени
Оливковое масло

Приготовление

Отварить или запечь куриное филе до готовности, разобрать мясо на волокна. Тонко нарезать пекинскую капусту, измельчить зелень, добавить кукурузу и подсолнечное масло. Смешайте все ингредиенты.

По вкусу добавить специи и можно угощать гостей.

Десерт “Новогодние шишки”

А для десерта прекрасным решением станут сладенькие шишки, которые порадуют не только детей, но и взрослых.

Ингредиенты:

Печенье – 150 гр
Какао-порошок – 4 ст. л.
Сливочное масло – 80 гр
Сгущенка – 100 мл
Кукурузные хлопья шоколадные – 150 гр
Сахарная пудра
Количество порций: 4 порции

Печенье поломать в мелкую крошку. Добавить какао и хорошо перемешать. К сухой массе добавить сливочное масло и сгущенку, перемешать до однородности. Из этого вылепить конусообразные фигурки и украсить хлопьями. Сверху посыпать сахарной пудрой и подать вкусности на стол.

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