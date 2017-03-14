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Оператор лотерей “М.С.Л.” назвав переможців акції “4 авто за 4 тижні”

Оператор лотерей “М.С.Л.” назвав переможців акції “4 авто за 4 тижні”

Київ • УНН

 • 9379 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” назвав усіх переможців весняної акції лотереї “Лото-Забава” — “4 авто за 4 тижні”, яка тривала з 19 лютого по 12 березня цього року, повідомляє УНН.

Так, власницею першого акційного авто стала Ольга Заворотнюк, яка придбала свій виграшний білет у Києві. Ольга ще не має водійських прав, проте ключі від свого JAC S2 вже отримала.

Другою переможницею акції та власником ще одного авто стала мешканка Жашкова Черкаської області Ірина Каунова. Як виявилось, Ірина грає у лотерею вже близько 10 років. Отримавши ключі від свого JAC S2 , Ірина передала іронічне вітання чоловікові та привітала його з тим, що відтепер у сім‘ї на кожного буде своє авто.

Третій акційний кросовер JAC S2 знову дістався прекрасній жінці — пані Ганні з села Некрасове Сумської області. На жаль, через стан здоров’я переможниця не змогла приїхати до студії 12 березня, щоб особисто отримати призовий сертифікат та ключі від автомобіля з рук ведучих програми.

Цієї неділі, 19 березня, стане відомо ім’я четвертого власника акційного авто. Сьогодні відомо, що останній переможець акції “4 авто за 4 тижні” придбав свій щасливий білет № 0123686 у кіоску ТОВ “ДЛУ” № 013 у м. Києві, за адресою бульвар Лепсе, 54/26. Виграшна додаткова ігрова комбінація: 90951328.

Як раніше повідомляв УНН, минулого року “Лото-Забава” розіграла серед своїх гравців 76 нових авто.

Також нагадаємо, щотижневий розіграш тиражів лотереї “Лото-Забава” проходить кожної неділі у прямому ефірі одного з телеканалів України.

У жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на 13 березня 2017 року, лічильник нлічує вже 261 мільйонера “Лото-Забави”

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