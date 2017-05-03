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Оператор державних лотерей “М.С.Л.” підтримав юних хокеїстів з дитячої Ліги

Київ • УНН

 • 6567 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. 29 та 30 квітня 2017 року на території ДЮСШ “Крижинка” щорічна дитяча Ліга по хокею з шайбою за підтримки оператора державних лотерей “М.С.Л.” відсвяткувала своє завершення і провела нагородження найкращих команд та спортсменів. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” підтримав юних хокеїстів з дитячої Ліги

Учасники турніру отримали свої перші медалі, розіграли конкурсні призи і подарували численним глядачам прекрасні емоції.

“Необхідність цих змагань продиктувало життя. Так склалось, що держава починаючими хокеїстами не опікується взагалі. Тому хлопці наймолодших категорій (9-11 років) опинились у своєрідному вакуумі. Ігри між ними проводились хаотично, з дуже великими інтервалами.

Багато проблем створювали і великі відстані між містами, де проходили зустрічі. Ідея створення Ліги себе виправдала, адже за рік було проведено майже 40 матчів. Вже у вересні на льодових майданчиках на нас очікують нові запеклі двобої”, — розповів тренер богуславських “Шершнів” Олександр Матвійчук.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” організував спортивні конкурси для команд-учасниць, де хокеїсти змогли продемонструвати всім присутнім свою вправність у змаганнях на точність кидка шайби у ворота, на швидкість пересування на льодовому майданчику, на силу кидка шайби, на вправність у слаломі з шайбою та у змаганні на краще пробиття булітів.

Окремої уваги удостоїлися найкращі воротарі, яким так само були гарантовані призи.

Усі переможці конкурсів отримали заслужену нагороду від “М.С.Л.” — професійні хокейні ключки. Після завершення конкурсів відбулась урочиста церемонія нагородження переможців Ліги, яку провів віце-президент “М.С.Л.” Євген Власенко разом з другим тренером богуславських “Шершнів” Олександром Яковенком і тренером команди та директором спорткомплексу “Крижинка” Ігорем Архипенком.

За результатами проведення Ліги, перше місце у змаганнях вікової групи 2006 р. н. посіла команда з Броварів “Білий Барс”, яким організатори вручили золоті медалі та почесний кубок. Із відставанням всього у два очки, на другому місці розташувались вихованці богуславського “Льодограю” — команда “Шершні”, які отримали срібні медалі. А “бронзу” отримали хокеїсти київської “Крижинки”.

У віковій групі 2007 р. н. “золото” вибороли хокеїсти “Комплексної школи” м. Київ, “срібло” забрала “Крижинка” м. Київ, а “бронза” прикрасила груди хокеїстів команди “Сокіл-1” з м. Київ.

Після завершення урочистостей віце-президент “М.С.Л.” Є.Власенко поділився враженнями та коментарями щодо розвитку дитячого хокейного спорту в Україні.

“Як Ви знаєте, оператор державних лотерей „М.С.Л.“ збудував власним коштом УНТЦ „Льодограй“ у Богуславі і вибір міста не став випадковим. Нам було відомо, що діти та молодь невеликих містечок України дуже часто позбавлені можливості повноцінно займатися спортом, особливо зимовими видами — фігурним катанням, хокеєм. Саме тому компанія „М.С.Л.“ ще на початку формування команди „Шершні“ закупила 40 комплектів сучасної форми, щоб спортсмени-початківці могли повноцінно проводити тренування та змагатися з суперниками на рівних. Створення сучасної спортивної бази для юних українців — це інвестиція у майбутнє країни. Це здоров’я нації, це формування нових сучасних лідерів. Зрештою, в цьому „М.С.Л.“ виявляє свою соціальну відповідальність перед громадянами України, створюючи умови для розвитку особистості. Он погляньте на посмішки хлопчаків у формі „Шершнів“. Такі емоції ні за які гроші не купиш”, — резюмував він.

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