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Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддержал юных хоккеистов из детской Лиги

Киев • УНН

 • 6567 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. 29 и 30 апреля 2017 года на территории ДЮСШ "Льдинка" ежегодная детская Лига по хоккею с шайбой при поддержке оператора государственных лотерей "М.С.Л." отпраздновала свое завершение и провела награждение лучших команд и спортсменов. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддержал юных хоккеистов из детской Лиги

Участники турнира получили свои первые медали разыграли конкурсные призы и подарили многочисленным зрителям прекрасные эмоции.

"Необходимость этих соревнований продиктовало жизни. Так сложилось, что государство начинающими хоккеистами не занимаются вообще. Поэтому ребята молодых категорий (9-11 лет) оказались в своеобразном вакууме. Игры между ними проводились хаотично, с очень большими интервалами.

Многие проблемы создавали и большие расстояния между городами, где проходили встречи. Идея создания Лиги себя оправдала, ведь за год было проведено почти 40 матчей. Уже в сентябре на ледовых площадках нас ожидают новые ожесточенные поединки", - рассказал тренер богуславских "Шершней" Александр Матвийчук.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." организовал спортивные конкурсы для команд-участниц, где хоккеисты смогли продемонстрировать всем присутствующим свою ловкость в соревнованиях на точность броска шайбы в ворота, на скорость передвижения на ледовой площадке, на силу броска шайбы, на ловкость в слаломе с шайбой и в соревновании на лучшее пробития буллитов.

Отдельного внимания удостоились лучшие вратари, которым так же были гарантированы призы.

Все победители конкурсов получили заслуженную награду от "М.С.Л." - профессиональные хоккейные клюшки. После завершения конкурсов состоялась торжественная церемония награждения победителей Лиги, которую провел вице-президент "М.С.Л." Евгений Власенко вместе со вторым тренером богуславских "Шершней" Александром Яковенко и тренером команды и директором спорткомплекса "Льдинка" Игорем Архипенко.

По результатам проведения Лиги, первое место в соревнованиях возрастной группы 2006 рожд. заняла команда из Броваров "Белый Барс", которым организаторы вручили золотые медали и почетный кубок. С отставанием всего в два очка, на втором месте расположились воспитанники богуславского "Льодограю" - команда "Шершни", которые получили серебряные медали. А "бронзу" получили хоккеисты киевской "Льдинки".

В возрастной группе 2007 н. "Золото" завоевали хоккеисты "Комплексной школы" г. Киев, "серебро" забрала "Льдинка" г. Киев, а "бронза" украсила грудь хоккеистов команды "Сокол-1" из г.. Киев.

После завершения торжеств вице-президент "М.С.Л." Е.Власенко поделился впечатлениями и комментариями по развитию детского хоккейного спорта в Украине.

"Как Вы знаете, оператор государственных лотерей" М.С.Л. "построил за свой счет УНТЦ "Льодограй" в Богуславе и выбор города не стал случайным. Нам было известно, что дети и молодежь небольших городков Украины очень часто лишены возможности полноценно заниматься спортом, особенно зимними видами - фигурным катанием, хоккеем. Именно поэтому компания "М.С.Л." еще в начале формирования команды "Шершни" закупила 40 комплектов современной формы, чтобы спортсмены-новички могли полноценно проводить тренировки и соревноваться с соперниками на равных. Создание современной спортивной базы для юных украинский - это инвестиция в будущее страны. Это здоровье нации, это формирование новых современных лидеров. В конце концов, в этом "М.С.Л." проявляет свою социальную ответственность перед гражданами Украины, создавая условия для развития личности. Он посмотрите на улыбки мальчишек в форме "Шершней". Такие эмоции ни за какие деньги не купишь", - резюмировал он.

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