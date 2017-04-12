Оперативний резерв першої черги створять на Львівщині

До оперативного резерву входять резервісти, які відслужили в зоні АТО. Військові, які долучились до ОР-1 впродовж року пройдуть військові збори, які триватимуть близько місяця.

“Хлопці, які увійдуть до цього штабу, збережуть за собою робоче місце. Також будуть отримувати зарплатню, 3 тис. 600 грн на рік, а також добові. Тобто людина буде працювати, жити вдома, раз в рік пройде військові навчання”, — розповів О.Тіщенко.

Військові із групи ОР-1 будуть викликані також тоді, коли буде оголошено військовий стан на сході. Найближчі збори резервістів на Львівщині відбудуться вже 26 квітня.

Нагадаємо, 12 квітня уряд виділив понад 6 млн грн родичам загиблих та бійцям, які отримали інвалідність в АТО.