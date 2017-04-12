Оперативный резерв первой очереди создадут в Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Львовской области военкоматы проводят комплектования резервистами воинских частей. Все эти резервисты будут включены в оперативного резерва первой очереди, так называемой ОР- 1. Об этом на пресс-конференции сообщил Львовский областной военный комиссар Александр Тищенко, передает УНН.
В оперативный резерв входят резервисты, отслужившие в зоне АТО. Военные, которые приобщились к ОР-1 в течение года пройдут военные сборы, которые продлятся около месяца.
“Ребята, которые войдут в этот штаб, сохранят за собой рабочее место. Также будут получать зарплату, 3 тыс 600 грн в год, а также суточные. То есть человек будет работать, жить дома, раз в год проходить военные учения ”, - рассказал О.Тищенко.
Военные из группы ОР-1 будут вызваны также тогда, когда будет объявлено военное положение на востоке. Ближайшие сборы резервистов в Львовской области состоятся уже 26 апреля.
Напомним, 12 апреля правительство выделило более 6 млн грн родственникам погибших и бойцам, которые получили инвалидность в АТО .