Оперативне зведення об’єднаних сил: бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За добу, 1 травня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала. Зафіксовано 52 обстріли наших позицій. Бойовики не дотримуючись Мінських угод 13 разів вели вогонь з важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта „Бутівка“, Мар’їнка, Світлодарськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське. Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту наших військ на Луганському напрямку. У ході бойових дій два військовослужбовця об’єднаних сил отримали поранення, їх невідкладно евакуювали до госпіталю, де їм надана кваліфікована допомога”, — вказано у повідомленні.
За даними розвідки, противник поніс втрати — 4 бойовика.
“Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні війська випустили по мирному селищу, де немає позицій українських підрозділів, 15 снарядів. Сьогодні в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу”, — додали у прес-центрі.