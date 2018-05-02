Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 52 обстрелы позиций украинских военных

“Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахты „Бутовка“, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединское, Старогнатовка, Невельске. Ночью 2 мая, противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту наших войск на Луганском направлении. В ходе боевых действий два военнослужащих объединенных сил получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная помощь”, — указано в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери — 4 боевика.

“Грубо нарушая международное гуманитарное право, оккупанты в конце прошедших суток, в 23 часа, совершили огневой налет с артиллерии калибра 152 мм на населенный пункт Троицкое. Российско-террористические войска выпустили по мирному селению, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов. Сегодня в Троицком планируется работа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества предоставлять жителям Троицкого помощь”, — добавили в пресс-центре.