Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 52 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. За сутки, 1 мая, ситуация в районе проведения операции объединенных сил существенных изменений не претерпела. Зафиксировано 52 обстрелы наших позиций. Боевики не соблюдая Минских соглашений 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахты „Бутовка“, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединское, Старогнатовка, Невельске. Ночью 2 мая, противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту наших войск на Луганском направлении. В ходе боевых действий два военнослужащих объединенных сил получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная помощь”, — указано в сообщении.
По данным разведки, противник понес потери — 4 боевика.
“Грубо нарушая международное гуманитарное право, оккупанты в конце прошедших суток, в 23 часа, совершили огневой налет с артиллерии калибра 152 мм на населенный пункт Троицкое. Российско-террористические войска выпустили по мирному селению, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов. Сегодня в Троицком планируется работа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества предоставлять жителям Троицкого помощь”, — добавили в пресс-центре.