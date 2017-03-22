Оперативне командування “Захід” очолив О.Павлюк

"Генерал-майор О.Павлюк пройшов всі сходинки військової служби на командирських посадах від командира взводу до командувача військ оперативного командування “Захід”. З перших днів російської агресії бере участь у бойових діях. Під його керівництвом особовий склад 24 “Залізної бригади” звільняв населені пункти Ямпіль, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Сіверськ, Закотне, Слов’янськ", - йдеться у повідомленні.

О.Павлюка призначено наказом міністра оборони Степана Полторака.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу повернутися до лав Збройних сил України, адже армії потрібен досвід та знання тих, хто пройшов бойовий шлях.