Оперативное командование "Запад" возглавил А.Павлюк

"Генерал-майор А.Павлюк прошел все ступени военной службы на командирских должностях от командира взвода до командующего войсками оперативного командования "Запад". С первых дней российской агрессии участвует в боевых действиях. Под его руководством личный состав 24 "Железной бригады" освобождал населенные пункты Ямполь, Лисичанск, Северодонецк, Северск, Закотное, Славянск", - говорится в сообщении.

А.Павлюк назначен приказом министра обороны Степана Полторака.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины, ведь армии нужен опыт и знания тех, кто прошел боевой путь.