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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Оперативное командование "Запад" возглавил А.Павлюк

Оперативное командование "Запад" возглавил А.Павлюк

Киев • УНН

 • 27609 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 22 марта. УНН. Личному составу оперативного командования "Запад" представлен новый командующий военного объединения ВСУ генерал-майор Александр Павлюк. Он сменил на этом посту нынешнего заместителя командующего Сухопутных войск по боевой подготовке генерал-лейтенанта Игоря Довганя, сообщили в пресс-службе ОК "Запад", передает УНН.

"Генерал-майор А.Павлюк прошел все ступени военной службы на командирских должностях от командира взвода до командующего войсками оперативного командования "Запад". С первых дней российской агрессии участвует в боевых действиях. Под его руководством личный состав 24 "Железной бригады" освобождал населенные пункты Ямполь, Лисичанск, Северодонецк, Северск, Закотное, Славянск", - говорится в сообщении.

А.Павлюк назначен приказом министра обороны Степана Полторака.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины, ведь армии нужен опыт и знания тех, кто прошел боевой путь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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