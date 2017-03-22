Оперативное командование "Запад" возглавил А.Павлюк
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 марта. УНН. Личному составу оперативного командования "Запад" представлен новый командующий военного объединения ВСУ генерал-майор Александр Павлюк. Он сменил на этом посту нынешнего заместителя командующего Сухопутных войск по боевой подготовке генерал-лейтенанта Игоря Довганя, сообщили в пресс-службе ОК "Запад", передает УНН.
"Генерал-майор А.Павлюк прошел все ступени военной службы на командирских должностях от командира взвода до командующего войсками оперативного командования "Запад". С первых дней российской агрессии участвует в боевых действиях. Под его руководством личный состав 24 "Железной бригады" освобождал населенные пункты Ямполь, Лисичанск, Северодонецк, Северск, Закотное, Славянск", - говорится в сообщении.
А.Павлюк назначен приказом министра обороны Степана Полторака.
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины, ведь армии нужен опыт и знания тех, кто прошел боевой путь.