Оперативна обстановка ускладнилася на Луганському напрямку - штаб

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українські військові констатують ускладнення обстановки на Луганському напрямку і зазначають, що з початку поточної доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 6 разів порушували режим тиші.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною та нестабільною. Попри зменшення кількості обстрілів російсько-терористичні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та вели обстріли позицій Збройних Сил України з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення... Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир’я”, — йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначили, що сьогоднішній день відзначився ускладненням обстановки на Луганському напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

“В обідню пору противник випустив 3 снаряди калібру 152-мм по оборонних укріпленнях біля Луганського, що на Світлодарській дузі. З 82-мм мінометів ворог вів вогонь по оборонцях Новолуганського та Лозового. На цьому напрямку противник також застосовував і піхотне озброєння. Зокрема, захисників Кримського російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Новолуганського — з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів”, — повідомли в штабі АТО.

Водночас на Донецькому напрямку впродовж дня зафіксовано єдиний ворожий обстріл — зі 120-мм міномету та гранатометів ворог вів вогонь на підступах до Павлополя на Приазов’ї.

Разом із цим у прес-центрі штабу АТО наразі не інформують про наявність чи відсутність втрат серед особового складу.

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