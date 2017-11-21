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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22490 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Оперативная обстановка осложнилась на Луганском направлении - штаб

Оперативная обстановка осложнилась на Луганском направлении - штаб

Киев  •  УНН

 • 12831 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинские военные констатируют осложнения обстановки на Луганском направлении и отмечают, что с начала текущих суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 6 раз нарушали режим тишины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов российско-террористические войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и вели обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины по вооружению, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения... В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие "я", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что сегодняшний день отличился осложнением обстановки на Луганском направлении.

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"В полдень противник выпустил 3 снаряда калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Луганского, что на Светлодарск дуге. С 82-мм минометов противник вел огонь по защитникам Новолуганское и Лозового. На этом направлении противник также применял и пехотное вооружение. В частности, защитников Крымского российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганское - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - сообщат в штабе АТО.

В то же время на Донецком направлении в течение дня зафиксировано единственный вражеский обстрел - с 120-мм миномета и гранатометов враг вел огонь на подступах к Павлополь на Приазовье.

Вместе с тем в пресс-центре штаба АТО пока не информируют о наличии или отсутствии потерь среди личного состава.

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