Оперативная обстановка осложнилась на Луганском направлении - штаб

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов российско-террористические войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и вели обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины по вооружению, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения... В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие "я", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что сегодняшний день отличился осложнением обстановки на Луганском направлении.

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"В полдень противник выпустил 3 снаряда калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Луганского, что на Светлодарск дуге. С 82-мм минометов противник вел огонь по защитникам Новолуганское и Лозового. На этом направлении противник также применял и пехотное вооружение. В частности, защитников Крымского российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганское - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - сообщат в штабе АТО.

В то же время на Донецком направлении в течение дня зафиксировано единственный вражеский обстрел - с 120-мм миномета и гранатометов враг вел огонь на подступах к Павлополь на Приазовье.

Вместе с тем в пресс-центре штаба АТО пока не информируют о наличии или отсутствии потерь среди личного состава.