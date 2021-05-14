ООС: зафіксували 19 ворожих обстрілів, є загиблий

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Зокрема, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Цитата

“Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне — зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське — ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям”, — резюмували в штабі.

Дії української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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