На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець ЗС України, передає УНН із посиланням на оперативно-тактичне угруповання “Схід”.
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“Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Доповнення
12 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.