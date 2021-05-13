На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Цитата

“Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Доповнення

12 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.