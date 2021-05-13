ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші" та обстріляли авто групи розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки — ще й з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки — з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
“Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав”, — відзвітували військові.
Загалом, за добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Реакція української сторони
“На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь”, — повідомили у штабі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
Збройний конфлікт на Донбасі привів до загибелі близько 14 тис. людей.