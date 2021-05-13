ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины" и обстреляли авто группы разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки — еще и с автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки — из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
“В результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал”, — отчитались военные.
В общем, за сутки боевых потерь среди наших защитников нет.
Реакция украинской стороны
“На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь”, — сообщили в штабе.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
Вооруженный конфликт в Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек.