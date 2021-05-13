На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий ВС Украины, передает УНН со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
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"Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Вследствие враждебного снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Дополнение
12 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.